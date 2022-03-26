أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط (3) مخالفين لنظام البيئة لقيامهما بالصيد دون ترخيص في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل الواقعة:

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة صيد دون ترخيص، في محافظة رابغ، وعثر بحوزتهم على (73) طيرًا مصيدًا، و(3) بنادق رش (شوزن)، وسلاحين ناريين، وجهازي جذب الكائنات الفطرية، و(625) ذخيرة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وبين المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة بندقية الرش (الشوزن) غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام السلاح الناري غرامة (80) ألف ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة (50) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

أرقام البلاغات:

ودعا المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.