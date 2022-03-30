ضبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان (315) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بحوزة مواطن، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.