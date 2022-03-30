ضبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان (315) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بحوزة مواطن، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.
ضبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان (315) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بحوزة مواطن، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.
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