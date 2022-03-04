ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 38 مخالفًا لنظام البيئة، بينهم 37 مواطنًا، إضافة لمقيم من الجنسية السودانية، نقلوا وباعوا 24 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين.

تفاصيل الواقعة:

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلِّمَت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

عقوبة رادعة:

وبين أن عقوبة نقل أو بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.