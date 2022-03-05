ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

ضبط 10 آليات:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (10) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطنَين، يعمل عليها (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

أرقام البلاغات:

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.