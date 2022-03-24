أكد المحامي سامي المقنط، أن ضرب الأطفال يدخل مرحلة الإيذاء ويستوجب عقوبة قانونية في حالة تهديد سلامة الطفل من الناحية الجسدية والنفسية.

كلمات مسيئة:

وتابع خلال مداخلة هاتفية إلى قناة روتانا خليجية، أن استخدام الكلمات المسيئة للأطفال تقلل من كرامته وتتعمد الإساءة له يُعاقب عليها قانونيًا كما نصت المادة الثالثة من نظام حماية الطفل.

التقدم بشكوى:

ولفت إلى أن من يريد تقديم شكوى لطفل معنف عليه الاتصال بوزارة العمل أو الموارد البشرية وحدة الحماية بالتحديد وحينها تقوم الجهات المختصة بالتواصل مع الوالدين والتحقيق في هذا الموضوع.