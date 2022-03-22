أعلن نادي ضمك، قبل قليل، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسن الشمراني رسميًّا.

حسن الشمراني مستمر مع ضمك:

وأشار نادي ضمك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حسن الشمراني جدد تعاقده لمدة موسمين قادمين، متمنيًا له التوفيق مع الفريق.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة نادي ضمك، وأعربوا عن سعادتهم باستمرار حسن الشمراني في صفوف الفريق لفترة أطول، وأكدوا أنه يُعد من أفضل المدافعين السعوديين خلال الفترة الأخيرة، وتمنوا له التوفيق.

ضمك في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، من الفوز 12 مرة، والتعادل 6 مرات، وخسر 7 لقاءات.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الهلال بعد فترة التوقف، يوم 7 مايو المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.