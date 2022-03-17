واصل الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، نتائجه الإيجابية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز مهم على نادي الاتفاق بنتيجة 1-0 في الجولة الـ25 من عمر المسابقة.

هدددددف!⚽

د41' الهدف الأول لـ #ضمك عن طريق هلال سوداني

ضمك 1 × 0 الاتفاق#ضمك_الاتفاق#قنوات_SSC pic.twitter.com/L1L6vGChwh

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 17, 2022

ضمك يحقق 3 نقاط ثمينة

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فارس الجنوب بهدف دون رد، سجله الجزائري هلال سوداني في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حافظ فارس الجنوب على تقدمه ليصل إلى النقطة رقم 42 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.