زار ضيوف الملتقى الأول للجمعيات الإعلامية مقر النادي الأدبي الثقافي في الحدود الشمالية، حيث كان في استقبالهم ماجد بن صلال المطلق رئيس النادي الأدبي بالحدود الشمالية، والذي رحب بهم وقدم لهم شرحًا عن أنشطة النادي المختلفة وأنشطة وإصداراته المتنوعة.

كما اطلع الضيوف على مرافق النادي وما يحتويه من أقسام وإمكانات وتجهيزات كالمسرح وقاعات التدريب ومكتبة الدكتور عبدالعزيز السبيل ومكتبة هناء المغربي للطفل، وقاعة التدريب، ورواق زبيدة ورواق التابلاين.

وأشاد ضيوف الملتقى بمبنى النادي وتجهيزاته، مقدمين جزيل شكرهم لرئيس النادي أ. ماجد المطلق على حسن الضيافة والاستقبال، كما قدمت إدارة النادي إهداء للضيوف تمثلت في مجموعة من إصدارات النادي.

كما زار الوفد برج مياه مدينة عرعر، حيث كان في استقبالهم مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري وعدد من منسوبي شركة المياه الوطنية.

وقدّم المهندس عافت شرحًا للضيوف عن برج مياه عرعر الذي يقع على أرض مساحتها 2500م2، ويبلغ متوسط مساحة كل دور من أدوار البرج 450م2، وبارتفاع 86 مترًا وأبرز محتوياته من مكاتب وقاعة اجتماعات ومطل بانورامي على المدينة.

الجدير بالذكر أن شعار الملتقى الأول للجمعيات الإعلامية يحمل صورة لبرج مياه عرعر؛ كونه أحد أهم المعالم العمرانية الحديثة في منطقة الحدود الشمالية، ويتميز بشكله الجمالي والمعماري بالإضافة لموقعه الإستراتيجي.

كما زار الوفد كذلك جامعة الحدود الشمالية حيث كان في استقبالهم عدد من قيادات الجامعة يتقدمهم الدكتور فراس بن محمد المدني، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور عايد بن عايض الرويلي وكيل الجامعة، والدكتور أحمد بن صبيح الهملان وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور نايف بن فوزي الرويلي وكيل الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع، والدكتور يوسف بن محمد النصير وكيل الجامعة للفروع، والدكتور مفضي بن رطيان الشراري عميد شؤون هيئة التدريس والموظفين المتحدث الرسمي باسم الجامعة، والأستاذ عبدالكريم عودة العنزي مدير المركز الجامعي للاتصال والإعلام، وذلك بمقر الاستقبالات بالجامعة.

وفي البداية قدم رئيس جمعية اعلاميي الحدود الشمالية الأستاذ ثامر قمقوم باسمه ونيابة عن كافة الضيوف والمشاركين في الملتقى الشكر الجزيل لجامعة الحدود الشمالية شريك النجاح في الملتقى؛ وذلك نظير مشاركتهم المميزة في سبيل نجاح الملتقى.

بعد ذلك دار الحديث بين قيادات الجامعة والضيوف عن مراحل تأسيس الجامعة وتاريخها والبرامج الأكاديمية التي تقدمها ولمحات من الخطة الإستراتيجية للجامعة، كما شارك ضيوف الملتقى بعدد من الاستفسارات والتساؤلات.

كما انتقل الضيوف لعدد من كليات الجامعة مثل كلية تقنية المعلومات حيث كان في استقبالهم عميد الكلية الدكتور سلطان بن ناصر الخليوي، حيث تجول الضيوف على القسم واستمعوا لشرح عن أبرز محتوياته والخدمات التقنية التي يقدمها، ثم انتقلوا كلية الطب استقبالهم وكيل كلية الطب الدكتور شهاب بن أحمد الذايدي واستمع الضيوف لشرح عن نظام الكلية والمواد الدراسية وأبرز المجالات التي تقدمها، كما انتقل ضيوف الملتقى لكلية الهندسة في المدينة الجامعية حيث كان في استقبالهم الدكتور يحيى بن صالح العساف والذي قدم لمحة موجزة عن التخصصات والخطط الدراسية التي تقدمها الكلية.

ثم انتقل الوفد لكرسي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية العلمي في الجامعة الحدود الشمالية المخصص لدراسات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، كما قدمت الجامعة عددًا من الهدايا التذكارية لضيوف الملتقى.