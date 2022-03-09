زار خوان دايفيد، طبيب الفريق الكروي الأول في الهلال، اللاعب عبدالإله المالكي في قطر في الفترة الأخيرة.

طبيب الهلال يتفقد وضع المالكي بعد العملية:

وذكر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” أن طبيب النادي خوان ديفيد زار مقر إقامة اللاعب في قطر للوقوف على حالته ومتابعة سير برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد أن أجرى قبل قرابة شهر عملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي.

كيف أُصيب عبدالإله المالكي؟

وكان لاعب الاتحاد السابق أُصيب في الرباط الصليبي الأمامي في مباراة اليابان في تصفيات كأس العالم 2022، حيث سيُجري الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في “سبيتار”؛ وذلك لمدة شهرين.

جدير بالذكر أن الإصابة كانت حرمت اللاعب من المشاركة مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الإمارات، كما لن يشارك مع المنتخب السعودي أمام الصين في التصفيات.