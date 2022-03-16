كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجات حرارة تم تسجيلها في المملكة، صباح اليوم الأربعاء.

وذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أن صباح اليوم الأربعاء مدن الشمال تسجل أدنى درجات حرارة في المملكة طريف -٣ ، والقريات -٣ ، وتبوك ٣ ، وعرعر ٣ ، وسكاكا ٢، وحائل ٤.

توقعات طقس اليوم:

وكان مركز الأرصاد قد توقع في تقريره، اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة على مناطق شرق ووسط المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدّي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تُهَيّأ فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة (الطائف)، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.