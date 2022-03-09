مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني يترقب أولياء الأمور والطلاب معرفة نتائج الاختبارات، حيث أتاحت وزارة التعليم الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية للفصل الدراسي الثاني 1443، وذلك فور الانتهاء من الفترة المحددة للاختبارات النهائية لكافة المراحل الدراسية، والانتهاء من رصد الدرجات وتدقيقها واعتمادها.

دخول نظام نور برقم الهوية

ويتم الدخول لـ نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق دون تعبئة بيانات الدخول التي تتمثل في اسم المستخدم أو كلمة المرور التي من المحتمل نسيان أحدهما.

ويمكن للطلاب أو أولياء أمورهم الدخول على نظام نور برقم الهوية ثم الاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام دور من هنـــــا

كتابة الاسم والرقم السري أو الضغط في حالة النسيان على رقم النفاذ الوطني

كتابة كلمة أو أرقام التحقق المرئي

تحديد اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته

اختيار نتائج الطلاب

يمكن طباعة النتيجة

إجازة الفصل الثاني

يذكر أن إجازة الفصل الثاني ستبدأ غدًا الخميس العاشر من شهر مارس الجاري، وتستمر الإجازة لمدة عشرة أيام على أن تعود الدراسة في يوم 17 شعبان الموافق 20 مارس الجاري.

وستكون الدراسة في الفصل الدراسي الثالث حضورية وبكامل الطاقة الاستيعابية للمدارس، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن توقف الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.