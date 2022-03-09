أوضحت منصة أبشر الإلكترونية أنه يمكن تغيير رقم الجوال الخاص بالمستفيد من خلال طريقتين.

وذكرت المنصة رداً على استفسار في هذا الشأن على موقع تويتر، أنه يمكن تغيير رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية.

خطوات إلغاء تفويض المركبة:

كما استعرضت منصة أبشر الإلكترونية الخطوات اللازمة حال رغبة المستفيد في إلغاء تفويض المركبة.

ولفتت أبشر إلى أن إلغاء تفويض المركبة عبر المنصة يتم من خلال اتباع المستفيد للخطوات الآتية:

-الدخول إلى حساب منصة أبشر أفراد.

-اختيار المركبات.

-الانتقال إلى خدمات.

-اختيار إدارة المركبات.

-اختيار التفويض.

-الضغط على إلغاء.

لوحات المركبات بتصاميم مميزة:

وأتاحت منصة أبشر الإلكترونية خدمة إصدار لوحات المركبات بشعارات تتضمن تصاميم مميزة وذات دلالات وطنية وثقافية، وذلك ضمن مشروع نفّذته وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الداخلية.