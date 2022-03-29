توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران، عسير والباحة وكذلك مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال غرب المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.