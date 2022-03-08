أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، هشام السعيد، أنه تم إصدار أكثر من 60 مليون تصريح عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا خلال فترة جائحة كورونا العامين الماضيين.

عدد هائل من التصاريح:

وتابع السعيد، في تصريحات إلى “الإخبارية”، أن هذا العدد الهائل من التصاريح لم يأخذ أكثر من 20 ثانية بالنظام لإصدار التصاريح للمستفيد الواحد، مشيرًا إلى أن أكثر من 32 مليون مصلٍّ أتموا فروض الصلوات الخمس في الحرم المكي الشريف، و4 ملايين زائر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم.

بيئة آمنة:

ولفت إلى أن كل هذا العدد أتم المناسك والصلوات في بيئة آمنة، ولم تكن هناك إصابات، ونستبشر بإجراءات رفع القيود، وأن الطلب كبير جدًّا على أداء العمرة خلال شهر رمضان، ومستمرون في تقديم الخدمات ذات الجودة العالية التي تحقق رؤية المملكة 2030.