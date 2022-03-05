يشارك “طيران ناس”، الناقل الوطني السعودي، والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، في معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من السادس إلى التاسع من مارس الجاري، فيما يوفر فرصة استثنائية لاستعراض خطط الأعمال والتوسع لدى الشركة في الحدث العالمي الذي يعقد كل عامين.

شريك رسمي:

ويشارك طيران ناس بصفته شريك الطيران الرسمي لمعرض الدفاع العالمي 2022؛ نظرًا لما يمثله من أهمية في تعزيز موقع المملكة العالمي لاستضافة هذا النوع من الفعاليات، حيث سيجمع المعرض نخبة من خبراء القطاع يتقدمهم وزراء وممثلي حكومات رفيعي المستوى، إلى جانب كبرى شركات الدفاع والطيران بالمملكة والعالم، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب خلال الحدث العالمي الرائد في مجال الدفاع والأمن، واستكشاف التحديات العصرية في هذا القطاع.

مشاركة من عدة أوجه:

وأكد طيران ناس أن المشاركة ستكون على عدة أوجه؛ حيث ستشارك طائرة طيران ناس الأحدث في أسطولها بالتواجد بالمعرض لإتاحة الفرصة للزوار بمشاهدتها، بالإضافة إلى دخولها في عرض محاكاة الأول من نوعه، وكذلك إلى مشاركة طيران ناس بجناح مصاحب داخل القاعة الرئيسية.