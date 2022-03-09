أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، توقيع اتفاقية مع شركة Honeywell الأمريكية لتوريد وصيانة خدمات الصيانة لوحدات الطاقة المساعدة.

وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر Honeywell خدمات الصيانة لوحدات الطاقة المساعدة في محركات GTCP-131-9A المستخدمة في 40 طائرة من طراز A320-NEO وفي سبع طائرات من طراز A320-CEO، وتدعم اتفاقية التوريد الجديدة التزام طيران ناس بتزويد ضيوفه بالخدمات الموثوقة والفعالة والمريحة في الوقت المناسب.

ويأتي حرص “ناس” على تأمين خدمات الصيانة لوحدات الطاقة المساعدة بالمحركات بما يتماشى مع متطلبات الخطة الاستراتيجية للشركة وما تتضمنه من توسيع أسطولها من الطائرات لتعزيز دورها في تحقيق استراتيجية الطيران المدني بالمملكة، والزيادة المطردة للوجهات الدولية لطيران ناس بما يعزز من ربط العالم بالمملكة كمقصد عالمي.

ويصنف “طيران ناس” كواحد من أفضل 10 شركات طيران اقتصادي في العالم، وهي مكانة حققها عبر كفاءة تشغيلية وخدمة مميزة لضيوفه، ويربط “طيران ناس” يربط أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 وحتى الآن أكثر من 55 مليون مسافر.