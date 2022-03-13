حقق طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم.

ويعتمد تقييم منظمة رابطة تجربة ركاب الطيران (APEX)، وهي شبكة من شركات الطيران الرائدة والموردين والشركات ذات الصلة بالقطاع، بشكل كامل على نتائج تجربة وتقييم الركاب، ويشمل آراء وردود الركاب عبر أكثر من مليون رحلة طيران حول العالم. ويعتبر التقييم الأول من نوعه لشركات الطيران الذي يعتمد بصورة كاملة على الردود الموثقة من الركاب، وقامت شركة مراجعة خارجية بتدقيق نتائج التقييم الذي قسم شركات الطيران إلى أربع فئات.

وجاء طيران ناس في فئة أربع نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم، فيما يؤشر إلى مستوى جديد من نجاحات طيران ناس المصنف كأفضل شركة للطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعبر “طيران ناس” عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس رضا الرّكاب والتميز بين العديد المنافسين، ويعد إضافة للإنجازات والجوائز التي حققها “طيران ناس” في السنوات السابقة ما يمثل شهادة ثقة بما يقدّمه من خدمات.

ويصنف “طيران ناس” كواحد من أفضل 10 شركات طيران اقتصادي في العالم، وهي مكانة حققها عبر كفاءة تشغيلية وخدمة مميزة لضيوفه.

كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لـ 7 أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021.