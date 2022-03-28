ظهرت أعراض التسمم على اثنين من الوفد الأوكراني للتفاوض، ضمن جولة التفاوض الجديدة التي تحتضنها تركيا بين أوكرانيا وروسيا، إضافة إلى المفاوض الروسي رومان أبراموفيتش.

تسمم في الوفد الأوكراني

وقالت العربية في نبأ عاجل نقلًا عن وول ستريت جورنال: “أعراض التسمم ظهرت على اثنين من الوفد الأوكراني للتفاوض”، مضيفة أن “أعراض تسمم ظهرت أيضًا على رومان أبراموفيتش بعد زيارته كييف مؤخرًا” لافتة إلى أن أبراموفيتش يقوم بمفاوضات سرية مع أوكرانيا بتكليف من موسكو.

وأشارت وول ستريت جورنال، إلى أن أعراض التسمم على أبراموفيتش شملت احمرارًا بالعين وتقشرًا بالجلد.

وأوضحت العربية أنه لا تأكيد من كييف أو موسكو حول حادثة تسمم أبراموفيتش أو المفاوضين من أوكرانيا.

جولة مفاوضات جديدة

يذكر أن تركيا تحتضن لقاءً تفاوضيًا جديدًا بين الوفدين الروسي والأوكراني، اعتبارًا من اليوم الاثنين، في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي أن جولة تفاوض جديدة ستعقد، لكنه أشار الى يومي الثلاثاء والأربعاء من دون أن يحدد المكان.

وكتب أحد المفاوضين الأوكرانيين، دافيد اراخاميا على صفحته على فيسبوك “خلال المباحثات اليوم عبر تقنية الفيديو، اتخذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين 28 و30 مارس”.