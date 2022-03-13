أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للسجون على رتبة “جندي” للكادر النسائي.

وأضافت أنه يشترط التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية (لبس الكمامة) والتباعد الاجتماعي.

وأشارت المديرية العامة للسجون، إلى أنه يسمح الدخول لمقر لجنة القبول فقط للمتقدمات المقبولات مبدئيا ولن يسمح بدخول أي مرافق أو مرافقه معها.

وأوضحت المديرية العامة للسجون أنه يجب على المتقدمات المقبولات الحضور لمقر المقابلة الشخصية بمقر لجنة القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون بالرياض (مركز القدرات النسائي- الدخول من البوابة الغربية) الساعة السابعة صباحاً مع إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة.

وتابعت المديرية العامة للسجون، أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي والمستندات المطلوبة عند استكمال الإجراءات والمقابلة الشخصية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).