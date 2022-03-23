أعلنت مديرية مكافحة المخدرات عن ضبط 3,320,000 قرص إمفيتامين مخدر بمحافظة جدة.

ضبط 3 ملايين و 320 ألف قرص إمفيتامين مخدر بمحافظة جدة، تم تهريبها إلى المملكة مخبأة في شحنة ليمون.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/oSNPxQpk78

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 23, 2022

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3,320,000) قرص إمفيتامين مخدر، تم تهريبها إلى المملكة مخفية في شحنة ليمون، والقبض على المتهمين بتهريبها في محافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.