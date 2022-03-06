قسّم خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، الغبار إلى قسمين، الغبار المفاجئ والغبار الرتيب، مشيرًا إلى أن العرب أطلقوا على الغبار اسم “النقع”، متوقعًا في نفس الوقت عاصفة غبارية على المملكة.

عاصفة غبارية الأربعاء:

وتوقع الزعاق تخلُّق عاصفة غبارية منقولة تؤثر على المناطق بتمرحل زحزاح تبدأ يوم الأربعاء على الحدود الشمالية وطريف وعرعر ورفحاء والجوف وحائل، وتمتد نواحي القصيم والشرقية وأجزاء من المدينة ومكة.

وأضاف الزعاق أن العاصفة الغبارية ستمتد لتنال المناطق الجنوبية في شرشورة ونجران.

أنواع الغبار:

وقال الزعاق: إن حركة الهواء من مكان إلى مكان آخر تسمى بالرياح، فهي تنتقل من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض، وكلما زادت الفوارغ الضغطية، زادت حركة الرياح المثيرة للأتربة، وهذا لا يكون إلا في المواسم الانتقالية، الخريف والربيع كحال أيامنا هذه.

وأضاف: “العرب يسمون الغبار بالنقع، والغبار ينقسم إلى قسمين، غبار مفاجئ وهو الغبار الكثيف المنقول من منطقة إلى منطقة تالية، وهو غبار ربيعي أي يتشكل ويتخلق في الربيع، خلال مارس وإبريل، ولا ينتهي إلا إذا تميز فصل الصيف الفعلي في شهر مايو”.

وأشار إلى أن القسم الثاني هو غبار رتيب، وهو الغبار المصاحب لرياح البوارح الصيفية، وسميت بهذا لأنها تبرح الأرض بقوتها، وعادة ما يكون في طبقات الجو العليا، بحيث نشاهد الشمس بالقرص التي لا شعاع لها، والعرب يسمون الشمس في هذه الحالة بالشمس المريضة.