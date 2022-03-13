يطمح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى الحفاظ على سجله مميزًا بالفوز على الاتحاد أو التعادل اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتفادي الخسارة على أرضه.

خسائر الشباب الـ3 خارج أرضه

ويُعد الليث هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر على أرضه في بطولة الدوري بالموسم الحالي، وكانت الهزائم الثلاثة للفريق خارج الأرض، حيث خسر خارج أرضه أمام الفتح وأبها والهلال.

مدرب الليث لا يعرف الخسارة أمام الاتحاد

وما يُطمئن عشاق الليث، هو أن المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفريق، لا يعرف طعم الخسارة أمام نادي الاتحاد في 7 مباريات، وذلك قبل مواجهة الليلة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه مدرب الليث، نمور جدة للمرة الثامنة في بطولة دوري المحترفين، حيث واجه العميد في 6 مباريات حينما كان مدربًا للفيصلي، ومرة واحدة كمدرب لـ الشباب.

ولم يعرف شاموسكا طعم الخسارة أمام العميد، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل مرتين.

وحينما كان مدربًا للفيصلي، تفوق شاموسكا على الاتحاد في 4 مباريات بالفوز وتعادل مرتين، أما مع الشباب ففاز على العميد في الدور الأول من الموسم الحالي بثنائية دون رد.