قدمت المواطنة عايشة الرحيلي أكبر مثال في البر بالوالدين، وذلك بعد أن قررت التبرع بكليتها لأبيها لإنهاء معاناته مع عمليات الغسيل الكلوي.

فيديو | شابة تنهي معاناة والدها مع الغسيل الكلوي بالتبرع له بكليتها

والمتبرعة عايشة الرحيلي لـ #نشرة_النهار: نلت شرف التبرع لوالدي وأعجز عن وصف شعوري#الإخبارية pic.twitter.com/E4EGmkpZmS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 18, 2022

دقيقة واحدة:

وقالت الرحيلي خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن اتخاذ القرار لم يستغرق أكثر من دقيقة واحدة خلال جلسة عائلية، تضمنت نقاشات حول معاناة الأب من الغسيل الكلوي، موضحةً أن جميع إخوتها قد أبدوا استعدادهم للتبرع للوالد، إلا أن نتائج التحاليل قد منحها شرف التبرع بكليتها لأبيها.

لفتة إنسانية:

ولفتت إلى أن ثقافة التبرع بالأعضاء تعد ثقافة جيدة في المجتمع ولفتة إنسانية، لما تحمله من منفعة للناس ورفع المعاناة عن المرضى، موجهة رسالة إلى المجتمع تتضمن فائدة التبرع بالأعضاء في رسم الابتسامة على الوجوه ورفع الآلام عن المرضى.

وتابعت عايشة: نلت شرف التبرع لوالدي وأعجز عن وصف شعوري.