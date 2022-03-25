تأكد غياب النجم عبدالإله العمري عن مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المقبلة ضد نظيره الأسترالي.

غياب عبدالإله العمري ضد أستراليا

وحصل عبدالإله العمري على بطاقة صفراء خلال مباراة السعودية ضد الصين بالأمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين، ليغيب عن مواجهة أستراليا المرتقبة، بسبب تراكم البطاقات.

ويقدم عبدالإله العمري أداء مميزًا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وتوقعت الجماهير أن يُشارك مادو بدلًا منه.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأسترالي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

الأخضر واليابان إلى كأس العالم 2022

وضمن منتخبا السعودية واليابان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر عن المجموعة الثانية، بعد فوز الساموراي على أستراليا بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).