رد مشهور التواصل الاجتماعي عبدالرحمن المطيري على منتقدي رحلته إلى دبي عبر سيارة الددسن، مشيرًا إلى أن سكوته على مدى أكثر من عام ونصف هو من جرأ البعض على انتقاده.

شفتو ان الحسابات اللي تدافع عن #عبدالرحمن_المطيري بتويتر هو يديرها بنفسه 😂👇🏻

نفس الالفاظ لمن احد ينتقده عطول حافظين جملة الحسد 😂👇🏻 @abd_ml1 pic.twitter.com/VX36Z9mDqr — ﮼فضاوةشمالي₁₀₀ᵏ (@mal_6666) March 17, 2022

المطيري يخرج عن صمته

وظهر المطيري في مقطع فيديو عبر سناب شات وهو يرد على منتقديه بالقول : بعض الناس تجرأوا وظنوا أن سكوتي ضعفًا وأنني لا أقدر أرد مثل غيري.

وأضاف : هذا الحسد إذا بدأ بصاحبه قتله.. وتابع أن هناك نوعًا من الناس : ” لا هو نافع نفسه .. ولا غيره استفاد منه “، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم قلة وينتقدون كل ما يقوم به حتى لو رفع الجوال وقال : السلام عليكم.

واستشهد المطيري ببيت من الشعر على المقطع يقول :

سكت عن السفيه فظن أني

عييت عن الجواب وما عييت

يخاطبني السفيه بكل قبح

فأكره أن أكون له مجيبا

عبدالرحمن المطيري ورحلة الددسن

وكان المطيري أثار حالة من الجدل بعدما قرر السفر إلى دبي بسيارة ددسن حيث اعتبر البعض أن ما يقوم به يندرج تحت “الهياط” بينما رأى البعض الآخر أن المطيري يقدم محتوى جيدًا وهو من بين المؤثرين الذين يحظون بمكانة جيدة في المجتمع السعودي.

وكان المطيري ظهر مع السيارة الددسن، بعد الوصول لدبي، كما التقى قائد الشرطة في الإمارات، الذي رحب بالمطيري في بلده الثاني.

وحرص عدد من الإماراتيين على التقاط الصور مع سيارة المطيري الددسن القديمة، رغم وقوفها بجانب أحدث السيارات اللامبورجيني.