تصدر وسم “#عبدالرحمن_المطيري” الترند في المملكة، بعد وصول المطيري بسيارته الددسن القديمة إلى دبي وتجول بها في شوارع الإمارات.

وظهر المطيري مع السيارة الددسن، بعد الوصول لدبي، كما التقى المطيري قائد الشرطة في الإمارات، الذي رحب بالمطيري في بلده الثاني.

وحرص عدد من الإماراتيين والأجانب في الإمارات على التقاط الصور مع سيارة المطيرية الددسن القديمة، رغم وقوفها بجانب أحدث السيارات اللامبورجيني.

وتباينت ردود الأفعال حيال مقاطع المطيري والددسن في الإمارات، بين مرحب بهذه الفكرة والترويج للسياحة في المملكة، بينما انتقد آخرون السفر بسيارة قديمة متهالكة.. متسائلين ما الهدف من هذه المبادرة التي قام بها المطيري؟!