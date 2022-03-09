يبذل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أقصى جهده من أجل العودة سريعًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

عبدالرزاق حمدالله يسعى يواصل التدريب

وتعرض عبدالرزاق حمدالله لإصابة عضلية خلال مباراة الاتحاد ضد ضمك، وأكدت تقارير غيابه عن 3 مباريات، وأثار متحدث النصر السابق، سعود الصرامي جدلًا بشأن اللاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وذكر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عبدالرزاق حمدالله يواصل برنامجه العلاجي على فترتين صباحي ومسائي في اليوم، من أجل العودة سريعًا للمشاركة مع الاتحاد.

الاتحاد يستعد لمواجهة الشباب

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثاني بـ46 نقطة.