نشر الفنان فايز المالكي صورة حديثة للأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر.

صورة الأمير عبدالعزيز بن فهد

وكتب المالكي معلقًا على الصورة:” حي هالوجه يابو تركي” ليتفاعل العديد من المواطنين معه في التعليق على الصورة مذكرين بما يقدمه من مساعدات للمحتاجين.

وتصدر وسم عبدالعزيز بن فهد الترند السعودي بعد ساعات قليلة من نشر الصورة.

فايز المالكي يعود ببرنامج إنسان

من جهة أخرى يعود الفنان فايز المالكي إلى القناة السعودية بعد غياب امتد لثلاث سنوات، خلال رمضان المقبل من خلال تقديم برنامج إنسان الذي يسلط الضوء على العمل الإنساني الذي تقدمه المملكة في أكثر من 80 دولة.

وأشار المالكي في تصريحات سابقة إلى أن إحدى حلقات البرنامج تم المساهمة خلالها بتسعة عشر مليار دولار في بلدة واحدة مفتخرًا بالمنجزات الإنسانية والعمل الكبير الذي يقدم بالتوازي مع حجم وثقل المملكة في هذا الجانب حتى أصبحت ثالثًا في منصة العمل الإنساني.

وعُرف عن الفنان فايز المالكي شغفه الكبير للعمل الإنساني حيث يحظى بتأثير قوي من خلال مساهماته في حملات رسمية للتبرع ومشاركته الواسعة في هذا الجانب وله عضويات عدة لدى جمعيات خيرية وسفير لمنظمات أممية دولية.