انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد أوزبكستان ضمن منافسات بطولة دبي الدولية، بفوز الأخضر الأولمبي بهدفين دون رد.

الأخضر يتجاوز أوزبكستان

وبدأ المدير الفني سعد الشهري المباراة بتشكل مكون من؛ عبدالرحمن الصانبي، منصور الشمري، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، مخير الرشيدي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، حمد اليامي، أيمن يحيى، هيثم عسيري وعبدالله الحمدان.

وانطلقت مباراة السعودية ضد أوزبكستان التي أُقيمت على ملعب “ذا سفن” بشكل سريع، وتمكن عبدالله الحمدان من تسجيل ثنائية الأخضر الأولمبي عند الدقيقتين 25 و38، ليمنح المنتخب الفوز في أولى مواجهاته بالبطولة الدولية.

الاستعداد لكأس آسيا 2022

ويخوض الأخضر الأولمبي معسكرًا إعداديًا في الإمارات حتى يوم 30 من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

ويتواجد منتخب السعودية الأولمبي في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2022، والتي تضم كلًّا من؛ العراق، الكويت وأستراليا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).