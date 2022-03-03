يقام غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف، في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض، عرض مسرحي ارتجالي بين الفنانين والجمهور على مسرح محمد العلي.
عرض ارتجالي مسرحي بين الفنانين والجمهور .. أحداثه بكل مرة تختلف والضحك فيه ما يوقف 😂
ننتظرك بكرة بمسرح محمد العلي في #بوليفارد_رياض_سيتي ❤️
احجز تذكرتك 🎟https://t.co/vGIz8XEN5T #موسم_الرياض pic.twitter.com/Kv5gDT3WaD
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) March 3, 2022
عرض مسرحي ارتجالي
وروّجت الصفحة الرسمية لموسم الرياض على تويتر للعرض المسرحي الارتجالي، بنشر الفيديو الترويجي، وكتبت: “عرض ارتجالي مسرحي بين الفنانين والجمهور .. أحداثه بكل مرة تختلف والضحك فيه ما يوقف.. ننتظرك بكرة بمسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي”.
وأضافت: “عروض ألعاب ارتجالية .. ليلة كوميدية ارتجالية من ٦ فقرات بين فريقين بحيث يقوم الجمهور بتنسيق سير أحداثها”.
7500 فعالية متنوعة:
وحضر عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والفنانين مجموعة من فعاليات موسم الرياض المتنوعة، التي تشكل جزءًا من مجموع الأحداث التي يصل مجملها لنحو 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًّا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، وبطولة WWE، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور وجميع فئاتهم العمرية.
اترك تعليقاً