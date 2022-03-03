يقام غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف، في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض، عرض مسرحي ارتجالي بين الفنانين والجمهور على مسرح محمد العلي.

عرض ارتجالي مسرحي بين الفنانين والجمهور .. أحداثه بكل مرة تختلف والضحك فيه ما يوقف 😂

ننتظرك بكرة بمسرح محمد العلي في #بوليفارد_رياض_سيتي ❤️

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— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) March 3, 2022

عرض مسرحي ارتجالي

وروّجت الصفحة الرسمية لموسم الرياض على تويتر للعرض المسرحي الارتجالي، بنشر الفيديو الترويجي، وكتبت: “عرض ارتجالي مسرحي بين الفنانين والجمهور .. أحداثه بكل مرة تختلف والضحك فيه ما يوقف.. ننتظرك بكرة بمسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي”.