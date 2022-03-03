اختتمت مساء اليوم الخميس ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ، فعاليات الاحتفاء بـ اليوم العالمي للدفاع المدني في منطقة عسير هذا العام بعد تدشينه مساء أول من أمس برعاية سمو أمير المنطقة .

عسير تحتفي بـ اليوم العالمي للدفاع المدني:

وشملت فعاليات الاحتفال، كافة محافظات ومراكز المنطقة بعد تدشينها من محافظي المحافظات لافتتاحها، مشاركة الجهات الحكومية والأهلية تفعيلاً للمسؤولية الاجتماعية وإيصال رسالة الدفاع المدني التوعوية من خلال الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني والذي أتى بشعار “سلامة الإنسان .. بناءٌ ونماء ” .

مفاهيم وقيم السلامة :

وعلى هامش الفعاليات تم إلقاء المحاضرات التوعوية للطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة ولحضور الفعاليات، وكذلك إقامة برامج للتعريف والتدريب على استخدام وسائل السلامة بمواقع الفعاليات.

يأتي ذلك سعيًا لتعزيز مفاهيم وقيم السلامة والبعد عن المخاطر كسلوك لدى جميع أفراد المجتمع وغرس هذه القيم والمفاهيم لدى النشء بمشاركة إدارات التعليم في جميع محافظات المنطقة،

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