نظم مركز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالخرج خلال الشهرين الأخيرة عشرة برامج وملتقيات لخدمة نزلائها من الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسرهم التابعين لها .

شملت الملتقيات برامج الإرشاد الأسري التي قدمها تأهيل الإناث بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لأسر نزيلاته من ذوات الإعاقة أربعة مواضيع عن “فضل رعاية ذوي الإعاقة” و “تغذية ذوي الإعاقة” و” الجانب النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الإعاقة ودور الوالدين في حفظ حقوقهم ” كما نفذ تأهيل الذكور ندوتين تثقيفيتين لمنسوبيه عن العلاج الطبيعي والتحديات الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة ” الى جانب الفعاليات الداخلية لمواكبة المناسبات والمشاركات الخارجية لتعريف المجتمع الخارجي بحقوق ذوي الإعاقة وخدمات المراكز .

الجدير بالذكر ان المركزين يتبعان فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض ضمن “12” مركزاً للذكور والإناث موزعة ما بين العاصمة الرياض ومحافظاتها .