وثقت صور تم التقاطها حديثاً لحظات عفويةً جمعت الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز مع بناته الجوهرة ولطيفة .

صور الأمير عبدالعزيز وبناته

وظهر الأمير عبدالعزيز، خلال الصور وهو يصلي بالأميرات، كما ظهر في لقطات عفوية أخرى وهو يلعب معهن، ويلتقط الصور السيلفي.

ونشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هذه الصور، وعلق عليها قائلاً: “”الأمير عبدالعزيز بن فهد وبناته الجوهره ولطيفة الله.. الله يسعدكم”.

تفاعل كبير من المغردين

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع صور الأمير وبناته الأميرات، حيث كتب الزيداني: “ربّ أرزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار، ربّ أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان”، فيما كتبت أم فرج: “ماشا الله تبارك الله الله يحفظهم له ويحفظو لهم الله يوفقهم يسعدهم ويفرحو فيهم”.وقال المغرد أبوناصر: “الله يدم السعاده عليهم و يحفظهم له”.