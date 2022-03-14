نجح الهلال في تكريس العقدة المستمرة في مواجهاته أمام نادي الرائد، وذلك بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل في الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أرقام مميزة لـ الهلال

وحقق الزعيم الفوز رقم 24 في مواجهاته ضد الرائد، مقابل فوز وحيد لـ رائد التحدي و 3 تعادلات، كما أن الزعيم حقق الفوز رقم 12 له في ملعب بريدة مقابل التعادل في مناسبتين.

يذكر أن لاعبي الزعيم سجلوا 30 هدفًا مقابل 4 أهداف فقط لنادي الرائد.

يعد نادي الهلال المستفيد الأكبر من الجولة الـ24 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية مبارياتها.

الزعيم ينافس الاتحاد

وكان الزعيم قبل الجولة يحتل المركز الرابع، برصيد 43 نقطة، ولكن بعد تعادل النصر مع الاتفاق بنتيجة هدفين لكل فريق، وخسارة الشباب من المتصدر نادي الاتحاد، وفوز الزعيم الصعب على الرائد بهدف المالي موسى ماريجا فقد صعد أزرق العاصمة من المركز الرابع إلى الثاني بعد نهاية الجولة الـ24.

وأصبح الفارق النقطي بين الاتحاد والهلال، 11 نقطة، لمصلحة نادي الاتحاد المتصدر، مع ذكر أن مباراة الفريقين في الدور الثاني من الدوري ستحدد بطل الموسم الحالي بنسبة كبيرة.