أكد الخبير في الفلك الدكتور خالد الزعاق، أن يوم الجمعة المقبل موعد انتشار وتمايز النباتات في فصل الربيع، مشيراً إلى أنه سيشهد إقبالاً من المواشي وتحمل الشحم على ظهورها ولهذا سميت بعقرب الدسم.

شهر انتقالي:

وأضاف الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن العرب يستدلون على ذلك بمقارنة القمر الثريا في اليوم الخامس من الشهر الهجري، ولذلك قالوا (قران خامس ربيع طامس).

وأشار إلى أن شهر مارس الجاري من الشهور الانتقالية، حيث تنتقل الأجواء خلاله من الشتاء البارد إلى الصيف الحار، وفيه تتقلب الأجواء ونعيش الفصول الأربعة بيوم واحد، وهو ما يسمى بياع الخبل عباته.

وتابع أنه في شهر مارس يبدأ تغلّب النهار على الليل في الطول، وتنكمش المؤثرات الشتوية، وتتمدد البوادر الصيفية.

توقعات طقس اليوم:

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئياً ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

أمطار رعدية:

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.