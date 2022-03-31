بعد ساعات من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارًا بتوطين البرمجيات في المؤسسات الحكومية، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على قطاع التكنولوجيا الروسي شملت أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات.

وأعلنت الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 13 فردًا وعدة كيانات روسية.

بوتين يحظر البرمجيات الأجنبية

وكان الرئيس الروسي، قد حظر على القطاعات الحيوية الروسية شراء البرمجيات الأجنبية اعتبارًا من اليوم 31 مارس بما يمنع استخدامها في المجالات الحساسة في البلاد.

وأعلن عن قرار الرئيس الروسي في مرسوم نشر أمس الأربعاء على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، “لضمان الاستقلال التكنولوجي وأمن البنية التحتية للمعلومات الحيوية”.

البنية التحتية الحساسة

ووفقًا للمرسوم يمكن شراء البرمجيات الأجنبية حتى الحظر التام لاستخدامها بعد الحصول على موافقة خاصة من الجهات المعنية الروسية.

كما حظر بوتين على الجهات الحكومية اعتبارًا من 1 يناير 2025 استخدام البرامج الأجنبية في البنية التحتية الحساسة في روسيا.

ويندرج تحت مفهوم البنية التحتية الحساسة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في المجالات الحيوية في القطاعين العام والخاص في ميادين الرعاية الصحية والصناعة والاتصالات والنقل والطاقة والقطاع المالي والاقتصاد.