يحيي الفنان علي الزين أمسية طربية غدًا الخميس 31 مارس في بوليفارد رياض سيتي، ضمن حفلات “ليالي شامية” المقامة في موسم الرياض.

علي الزين في موسم الرياض:

وروجت الصفحات الخاصة بالبوليفارد وموسم الرياض على تويتر، للحفل، وكتبت صفحة موسم الرياض: “ليلة طربيَّة رهيبة تنتظرك مع الفنان علي الزين في ليالي شامية بكرة الخميس داخل بوليفارد رياض سيتي.. احجز طاولتك”.

منطقة البوليفارد:

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، واحدةً من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، حيث تحتوي على أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهٍ، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.