تحت رعاية إمارة المنطقة، نظمت أمانة منطقة الرياض أمس السبت فعالية “قاف الرياض” المجتمعية، والتي التقى فيها شعراء المحاورة، وسط أجواء تراثية في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي.

إبداعات الشعراء:

واستمتع الجمهور الغفير بإبداعات الشعراء حبيب العازمي ومحمد السناني ومحمد بن مشيط وسفر الدغيلبي وحمود السمي وعبدالله بن عتقان.

قاف الرياض:

وتضمن “قاف الرياض” إقامة سوق شعبي استعرض من خلاله المشاركون مختلف السلع المرتبطة بالموروث، إلى جانب تخصيص مواقع للأسر المنتجة، وأنشطة ثقافية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى منطقة متكاملة للمطاعم والكافيهات.

وتستمر الفعالية لمدة 3 أشهر، وتقام على مدى يومي الخميس والجمعة في ساحة العروض بالدائري الشرقي، وذلك في إطار حرص إمارة المنطقة وأمانة الرياض على تفعيل الأماكن العامة، وتنظيم الأنشطة والبرامج المجتمعية، وتعزيز القيم الأصيلة المتجذرة في الموروث الشعبي، وتوفير وجهات ترفيهية متعددة لسكان العاصمة وزوارها.