أعادت رئاسة شؤون الحرمين حافظات ماء زمزم في المسجد الحرام بعد رفع الإجراءات الاحترازية والقيود الوقائية المرتبطة بجائحة كورونا.

رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية

وبالأمس، أعلنت الجهات المختصة في السعودية رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وقال مصدر بوزارة الداخلية إنه بناء لمتابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

قد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من تاريخه.