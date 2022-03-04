أعلن موسم الرياض عن إغلاق منطقة ونتر وندرلاند بسبب العواصف الرملية التي شهدتها العاصمة الرياض اليوم وعدد من مدن المملكة فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة.

لسلامتكم، وبسبب الأحوال الجوية اليوم تم إغلاق ⁧#ونتر_وندرلاند⁩ .. نشوفكم بكرة ❤️

⁧#موسم_الرياض pic.twitter.com/Q6Hdb357LF

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) March 4, 2022

ونشر حساب موسم الرياض على تويتر مقطع فيديو وعلق عليه بالقول: “لسلامتكم، وبسبب الأحوال الجوية اليوم تم إغلاق ونتر وندرلاند .. نشوفكم بكرة “.

غبار الرياض يحد الرؤية

وكانت موجة غبار داهمت العاصمة الرياض الآن ضمن حالة جوية شهدتها العديد من مدن المملكة، ومن جانبه حذر الدفاع المدني من أتربة مثارة وعواصف رملية على منطقة الرياض حتى الساعة 3 مساءً بناءً على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد.

وقال الدفاع المدني إن الحالة تشمل العاصمة الرياض والخرج والدرعية والدلم والمزاحمية، حريملاء ورماح وضرما ومرات وثادق.

توقعات الأرصاد اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم.

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

سرعة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.