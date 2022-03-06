تنطلق غدا الاثنين مبادرة: (حدود آمنة ‏وبلاد مطمئنة)، التي ينظمها معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود ومديرية شرطة المنطقة

وتستهدف منسوبي المساجد من أئمة وخطباء ومؤذنين ومراقبين في محافظة رفحاء وتشتمل على مجموعة من المناشط من ندوات، ومحاضرات، وورش عمل، ودورات تدريبية، يقدمها عدد من المتخصصين والأكاديميين.

وترتكز المبادرة على تناول مجموعة من المحاور عن أهمية حراسة الحدود، ودور رجل الأمن في حماية الوطن، ودور الأئمة والخطباء في حفظ الحدود وحماية الأمن.. حيث تأتي ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة التي تقوم بها الوزارة، وتهدف من خلالها إلى تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد، وبيان أهمية مشاركتهم مع الجهات المختصة لإبراز دور الأمن في حماية الوطن، وحفظ الحدود والقضاء على المخالفين.