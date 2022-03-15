ظهر حارسا مرمى الاتحاد والفيحاء، البرازيلي مارسيلو غروهي والصربي فلاديمير ستويكوفيتش بمستوى مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

غروهي وستويكوفيتش يتصدران قائمة مميزة

ويتصدر مارسيلو غروهي وفلاديمير ستويكوفيتش قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بعد مرور 24 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 مباريات لكل منهما.

وحل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف ثالثًا في القائمة، بعدما حافظ على نظافة شباكه 8 مرات، بالتساوي مع حارس فريق الفتح، الأوكراني مكسيم كوفال.

ونجح 3 حراس في الحفاظ على نظافة الشباك 6 مرات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ فواز القرني “الشباب”، ومارتين كامبانيا “الباطن” ومصطفى زغبة “ضمك”.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الـ24، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 57 نقطة، يليه الهلال بـ46 نقطة، بالتساوي مع الشباب، إلا أن الزعيم يمتلك مباراتين مؤجلتين.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الرابع برصيد 45 نقطة، يليه ضمك بـ39 نقطة، ثم الفتح برصيد 31 نقطة، متساويًا مع أبها، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).