يقدم حارسا مرمى الاتحاد والفيحاء، البرازيلي مارسيلو غروهي والصربي فلاديمير ستويكوفيتش مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

غروهي وستويكوفيتش الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

ويتصدر مارسيلو غروهي وفلاديمير ستويكوفيتش قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بعد مرور 22 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 مباريات لكل منهما.

وحل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف ثالثًا في القائمة، بعدما حافظ على نظافة شباكه 7 مرات، بالتساوي مع حارس فريق الفتح، الأوكراني مكسيم كوفال.

ونجح فواز القرني “الشباب”، ومارتين كامبانيا “الباطن” في الحفاظ على نظافة الشباك 6 مرات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تمكن حارس النصر وليد عبدالله وحارس ضمك مصطفى زغبة من الحفاظ على نظافة الشباك في 5 مباريات.

جدول ترتيب دوري المحترفين

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ22 اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 51 نقطة، وحل النصر ثانيًا بـ44 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

وحل الهلال رابعًا برصيد 37 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه أبها برصيد 28 نقطة، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر الرابط التالي (اضغط هنا).