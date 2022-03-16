يُخيم الغموض بشأن مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراته المقبلة ضد الحزم.

عبدالرزاق حمدالله يواصل التأهيل

وكان عبدالرزاق حمدالله قد أصيب في عضلات البطن خلال مواجهة ضمك، ليغيب عن مباراتي الهلال والشباب، ويخوض برنامج تأهيلي مكثف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويواصل عبدالرزاق حمدالله أداء الجلسات العلاجية والتأهيلية، كما خاض تدريبات لياقية بالأمس بالجري حول المضمار، إلا أنه لم يشارك في التدريبات الجماعية حتى الآن، ما يصعب تواجده في المباراة المقبلة.

مباراة الاتحاد والحزم

ويلعب الاتحاد والحزم، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 14 نقطة.