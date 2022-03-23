أعرب مهاجم فريق الهلال السابق، بافيتيمبي غوميز عن تمنياته بتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى كأس العالم 2022.

اتمنى انا واخواني الشعب السعودي فوز المنتخب اليوم .. لازم نشوفكم في كاس العالم ان شاء الله🇸🇦❤️ pic.twitter.com/S19pzMF8He — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 23, 2022

غوميز يتمنى فوز الأخضر

ونشر غوميز مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وتمنى فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة، ورؤيته بنهائيات كأس العالم.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة المهاجم الفرنسي غوميز، وأبدوا سعادتهم بتفاعله مع مباريات الأخضر، على الرغم من رحيله عن الهلال، وأعربوا عن افتقادهم له، وتمنوا له التوفيق مع فريقه.

المنتخب السعودي يُلاقي الصين غدًا

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الصيني على استاد الشارقة في الإمارات، مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مواجهة الغد، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 برصيد 19 نقطة، فيما يقع منتخب الصين الأول لكرة القدم في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.