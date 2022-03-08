أكدت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد النبوي، الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري، على أن قضايا المرأة حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، تمثلت في سَنّ العديد من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية للنهوض بالمرأة السعودية بدأت منذ عام 2015 وحتى يومنا الحاضر، حيث تتوالى الإصلاحات الداعمة لتمكين المرأة كأحد أهم أهداف رؤية 2030.

رؤية المملكة:

وقالت: تترجم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تحقيق تطلعات رؤية المملكة، حيث قدم الدعم اللامحدود للمرأة وفعل دورها في خدمة الحرمين الشريفين والذي يتجلى في العديد من القرارات بتعيين قيادات نسائية في الرئاسة؛ وهذا بلا شك يفرض على المرأة في الرئاسة ضرورة تمتين عملها من خلال صقل مهاراتها الوظيفية وتحقيق التميز في الأداء وتجويد منظومة العمل في الأقسام النسائية.