أعلنت شركة فايزر اليوم الاثنين، سحب 3 أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم طواعية هذا الأسبوع .

وبررت شركة فايزر السبب في سحب الأدوية جراء القلق بشأن كمية المركب العضوي المسمى “نيتروسامين” الموجود فيها.

خطر الإصابة بمرض خطير

وأوضحت أن التعرض لمستويات مفرطة من النيتروسامين قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بمرور الوقت.

وقامت شركة فايزر بسحب لأقراص دواء Accuretic بالإضافة إلى قرصين عامين مرخصين تم توزيعهما بواسطة Greenstone.

ونصح أطباء قلب بما يجب القيام به إذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية، كذلك نصحت المرضى الذين يتناولون العقارات حاليا باستشارة أطبائهم للعلاج البديلة.