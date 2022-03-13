أكدد عدد من المختصين في العمل التطوعي والإنساني والمسؤولية الاجتماعية أن فوز الفنان فايز المالكي بجائزة مكة للتميز بفرعها الإنساني، مناصفةً مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والتي أعلنها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين دليلٌ على الحجم الضخم والأثر الكبير الذي يقدمه في هذا المجال، حيث يعتبر الشخص الوحيد الذي استطاع أن ينافس كيانات وأجهزة حكومية بالرغم من أنه عمل فرد ولكن التفاعل الدائم وتسخير كل ما لديه من وقت وإمكانات وعلاقات في هذا التوجه جعل منه صاحب أثر قوي وبصمة واضحة.

وجاء تكريم فايز المالكي وسط حضور جمع غفير من القيادات، والشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية، وكذلك عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة برعاية وتشريف أمير منطقة مكة.

ويأتي حصول المالكي على هذه الجائزة المميزة نسبة لجهوده الكبيرة في مجال العمل التطوعي والإنساني والخيري، حيث سخر المالكي شهرته وعلاقاته الواسعة في خدمة العمل الإنساني والخيري، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى الخليج والوطن العربي، الأمر الذي أدى إلى حصوله على عدة جوائز مميزة.

كما أنه الاسم الوحيد الذي يتفق عليه الجميع في تميزه في المجال الإنساني حيث يحمل عدة مناصب في هذا الموضوع وسفير لأكثر من ١١ جهة خيرية من أهمها مركز الملك سلمان للإغاثة أحد أهم كيانات العمل الإنساني على المستوى العالمي وليس المحلي أو العربي فقط.

يذكر أن جائزة مكة للتميز، تعد إحدى أبرز الجوائز التي تعمل على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية، أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، بجانب تشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء، والجودة، وتنمية، وتطوير الموارد البشرية في المنطقة.

وقد حصل على الجائزة منذ انطلاقتها ما يزيد عن 108 جهات حكومية وأهلية وفرد.