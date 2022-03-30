اشتكت إحدى الفتيات من التعنيف الجسدي واللفظي لدرجة التهديد بالقتل بحسب ما أكده أحد الحسابات على تويتر في تغريدة رد عليها مركز بلاغات العنف الأسري.

قصة التعنيف الجسدي واللفظي

وجاءت تفاصيل الواقعة في تغريدة من حساب قانوني يحمل اسم ” اسأل محامي” على تويتر نشر رسالة من الخاص جاء فيها : رفعت دعوى على أبوي بسبب تعنيفه لي لفظيًا وجسديًا مع القذف والإهانة والمنع من كل شيء.

وتابعت صاحبة الشكوى : بلغ الأمر حد تهديدي بالقتل عند معرفته ببلاغي” وأشارت إلى أن عمرها 32 عامًا وهي عزباء وتسأل عن مدى إمكانية أن تأخذ تعهدًا على والدها بعدم التعرض دون توقيف أو سجن.

وطلب مركز بلاغات العنف الأسري من صاحبة البلاغ التواصل معه لتوضيح تفاصيل الشكوى لإمكان تقديم المساندة والدعم لها.

وتفاعل العديد من المغردين حول هذه القصة الإنسانية بتعليقات متباينة ما بين متعاطف مع الفتاة ومشكك في روايتها.

يشار إلى أن الشكوى متداولة عبر تويتر، ولم يتضح لـ ” المواطن” مكان وتفاصيل الحادثة ومدى صحتها .