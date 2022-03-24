يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى حسم تأهله لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، من الجولة قبل الأخيرة، وكسر قاعدة التأهل من الجولة الأخيرة.

موعد مباراة الأخضر ضد الصين:

وسيواجه الأخضر، في الجولة قبل الأخيرة، اليوم منتخب الصين في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

مشوار تأهل المنتخب من الجولة الأخيرة في 4 مناسبات:

المنتخب السعودي تأهل في 4 مناسبات من أصل 5 مرات من الجولة الأخيرة، حيث تأهل لـ مونديال 1994 بعد فوزه على إيران في الجولة الأخيرة برباعية مقابل 3 أهداف.

المنتخب السعودي تأهل في الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال 1998 بعد فوزه على قطر بهدف دون رد.

منتخب السعودية واصل تألقه وتأهله من الجولة الأخيرة حيث وصل لـ مونديال 2002 بعد فوزه على منتخب تايلاند برباعية لهدف.

وفي مونديال 2018، تأهل الأخضر من الجولة الأخيرة بعد فوزه على منتخب اليابان بهدف فهد المولد الشهير حيث أُقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.